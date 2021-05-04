МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте поднялся на 3,9 миллиарда долларов, или на 5,6% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 74,4 миллиарда доллара, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за один день

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 74,5 миллиарда долларов с первоначального значения февраля в 71,1 миллиарда долларов. Показатель февраля был пересмотрен до 70,5 миллиарда.

Экспорт из США в марте поднялся по сравнению с февралем на 6,6%, или на 12,4 миллиарда долларов, до 200 миллиардов, а импорт за тот же месяц составил 274,5 миллиарда долларов, поднявшись на 16,4 миллиарда в месячном выражении (6,3%).

Дефицит внешней торговли товарами США в марте вырос по отношению к февралю на 3,6 миллиарда долларов, до 91,6 миллиардов, а профицит по статье услуг снизился на 0,3 миллиарда — до 17,1 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).