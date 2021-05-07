БРЮССЕЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Совет глав МИД Евросоюза на встрече 10 мая не будет рассматривать новые предложения по санкциям против России, ЕС не собирается зеркально реагировать на действия РФ, сообщил журналистам в пятницу в Брюсселе источник в ЕС. В ЕС призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"

"В понедельник не будет новых предложений по санкциям по России. Речь не идет о том, чтобы зеркально отвечать на действия России. У нас нет такого намерения", — сказал он.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 мая в ходе визита в Ереван заявил, что Москва не будет оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада. Глава российской дипломатии отметил, что имеет в виду "подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований".