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https://1prime.ru/world/20210509/833625175.html
В США предложили бороться с программой Китая "Один пояс — один путь"
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Американский конгрессмен Скотт Фицджеральд выступил с предложением противодействовать инициативе Китая "Один пояс — один путь", пишет RT. О таком предложении говорится в... ПРАЙМ, 09.05.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Американский конгрессмен Скотт Фицджеральд выступил с предложением противодействовать инициативе Китая "Один пояс — один путь", пишет RT.
О таком предложении говорится в законопроекте, оказавшемся в распоряжении журналистов.
Итак, конгрессмен считает, что действия Китая подрывают мировой порядок, который "возглавляют" соединенные Штаты. Таким образом Пекин являет собой угрозу для национальной безопасности США.
Фицджеральд отмечает в документе, что инициатива "Один пояс — один путь" является опасным проектом со стороны экономических рисков. Также она может привести к ослаблению международного влияния США и партнеров государства, так как позволяет Поднебесной "более широко проецировать свою силу" на таких территориях, как Индо-Тихоокеанский регион.
Он обратился к правительству страны с предложением обозначить стратегию противодействия такой инициативе Китая.