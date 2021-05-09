МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Американский конгрессмен Скотт Фицджеральд выступил с предложением противодействовать инициативе Китая "Один пояс — один путь", пишет RT. В Совфеде допустили сокращение рабочей недели

О таком предложении говорится в законопроекте, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Итак, конгрессмен считает, что действия Китая подрывают мировой порядок, который "возглавляют" соединенные Штаты. Таким образом Пекин являет собой угрозу для национальной безопасности США.

Фицджеральд отмечает в документе, что инициатива "Один пояс — один путь" является опасным проектом со стороны экономических рисков. Также она может привести к ослаблению международного влияния США и партнеров государства, так как позволяет Поднебесной "более широко проецировать свою силу" на таких территориях, как Индо-Тихоокеанский регион.

Он обратился к правительству страны с предложением обозначить стратегию противодействия такой инициативе Китая.