МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Хотя после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, началось восстановление экономики в США и других развитых странах, демографические изменения из-за старения людей приведут к замедлению глобального роста уже в следующем десятилетии, пишет РБК со ссылкой на аналитиков агентства Moody's.

Итак, эксперты считают, что старение населения планеты снизит глобальный экономический рост на 0,9% в год в течение 2020-25 годов.

Замедление роста населения на Земле происходит после нескольких лет сокращения роста производительности труда. Также это связано с увеличением уровней задолженности из-за пандемии.

Специалисты подсчитали, что глобальный рост населения трудоспособного возраста замедлится более чем наполовину в следующие два десятилетия, а происходить это будет неравномерно.

Если Европа рискует оказаться самым "старым" регионом в мире, в частности, Германия, Япония, Италия, Испания и Корея, столкнутся с сокращением численности населения трудоспособного возраста. Возникнет риск дефицита сотрудников.

При этом Соединенные Штаты и Великобритания окажутся в ситуации, когда рост населения трудоспособного возраста будет меньше необходимого.

Главным источником экономического роста в странах со стареющим населением станут:

вовлечение в рабочую силу женщин

трудоустройство пожилых работников.



Помимо этого, смягчить негативные последствия старения населения поможет внедрение технологий и инноваций.

Хотя при этом для внедрения передовых технологий потребуются значительные изменения. Это затронет государственные и частные инвестиции в человеческий капитал и образование, а также комплексную переподготовку кадров.