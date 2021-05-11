ПЕКИН, 11 мая — ПРАЙМ. Население Китая за последние 10 лет выросло на 5,38% и по итогам седьмой общенациональной переписи 2020 года составило 1,41 миллиарда человек, сообщило во вторник государственное статистическое бюро КНР. Экономист сравнил последствия кризисов после COVID-19 и 2008 года

"Население материкового Китая по сравнению с 1,39 миллиарда человек по итогам шестой национальной переписи 2010 года увеличилось на 72,05 миллиона человек, рост на 5,38%, среднегодовой темп роста составил 0,53%", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что население материкового Китая составило 1,41 миллиарда человек.

Статбюро сообщило, что население Гонконга составляет 7,47 миллиона человек, Макао — 683,2 тысячи человек, Тайваня — 23,56 миллиона.

По этническому составу 91,11%, или 1,29 миллиарда жителей страны — ханьцы, 125,47 тысячи человек, или 8,89% — нацменьшинства, по сравнению с итогами переписи 2020 года ханьское население страны увеличилось на 4,93%, нацменьшинств — на 10,26%.

Среди 31 региона материкового Китая есть две провинции с населением более 100 миллионов человек (Гуандун и Шаньдун), девять регионов с населением от 50 до 100 миллионов человек, 17 — с численностью населения от 10 до 50 миллионов человек и 3 — с населением менее 10 миллионов человек. При этом общая численность населения крупнейших пяти провинций составляет 35,09% населения страны.

В столице Китая Пекине проживают 21,9 миллиона человек, в Шанхае — 24,88 миллиона человек.

Седьмая в истории перепись населения Китая прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года. В переписи учитываются жители континентальной части Китая, Гонконга, Макао, Тайваня, находящиеся за границей китайские дипломаты, студенты, командированные на работу сотрудники, а также иностранные граждане, проживающие в Китае, за исключением лиц, прибывших с туристическими целями или находящихся в краткосрочной командировке.

Первая перепись населения Китая прошла в 1953 году, тогда в стране насчитывалось немногим более 600 миллионов человек. К 2010 году население Китая выросло уже до 1,39 миллиарда человек. По данным на конец 2019 года, численность населения КНР без учета специальных административных районов Гонконга, Макао и Тайваня превысила 1,4 миллиарда человек.