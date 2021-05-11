МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до 84,4 пункта с 70,7 пункта в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Евро дорожает к доллару в ожидании статистики из Германии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста индикатора только до 72 пунктов.

"Пока это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19. Последний раз индикатор достигал более высокого уровня в феврале 2000 года", — говорится в релизе.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в мае вырос до минус 40,1 пункта с апрельского значения в минус 48,8 пункта. Аналитики прогнозировали рост индикатора лишь до минус 41,3 пункта.

"Замедление третьей волны COVID-19 придало еще больше оптимизма экспертам финансового рынка. Показатель экономических настроений ZEW в майском докладе достиг самого высокого уровня за более чем 20 лет", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в мае увеличился до минус 51,4 пункта с минус 65,5 пункта месяцем ранее, а индекс экономических ожиданий — вырос до 84 пунктов с 66,3 пункта в апреле.