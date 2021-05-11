МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Крупные зарубежные инвестиции в российские проекты в Арктике могут нести риски давления Запада на Россию, важно пристально изучать связанные с этим угрозы национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов. "РБК" назвал шесть признаков "плохих" инвестиций

"Введенные в отношении России экономические санкции и отсутствие необходимых объемов инвестиций у российских компаний сдвинули сроки начала реализации многих запланированных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Все это негативно сказывается на перспективах освоения арктического шельфа и модернизации портовой, энергетической и социальной инфраструктуры", — сказал Аверьянов.

В условиях объективной недостаточности финансовых ресурсов отечественным компаниям приходится привлекать иностранные инвестиции, добавил он.

"Вместе с тем, значительные объемы зарубежных вложений порождают определенные риски, среди которых можно выделить рост экономической или технологической зависимости, что в свою очередь может быть использовано как инструмент давления. Кроме того, привлечение иностранных технологий или размещение заказов для реализации российских проектов на зарубежных предприятиях ограничивает возможности развития собственной технологической базы", — отметил Аверьянов. Экономист рассказал, как сформировать свой инвестиционный портфель

Именно в целях недопущения возникновения подобных рисков, защиты национальных интересов, поддержки и развития российских инвесторов и производителей важно пристально изучать угрозы национальной безопасности, связанные с участием иностранных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики, пояснил первый замсекретаря Совбеза.

Оценка угроз, связанных с участием иностранных компаний в крупных инвестиционных проектах по освоению Арктики, входит в число задач межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Комиссия создана в августе 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Возглавляет комиссию заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Полностью текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.