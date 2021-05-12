МОСКВА, 12 мая- ПРАЙМ. Китай хочет добиться разрешения на ввоз в Швецию оборудования 5G от крупной компании Huawei, а также пугает государство Северной Европы ответным ударом по Ericsson, сообщает The Wall Street Journal.

Участие шведского производителя оборудования Ericsson в расширении на территории Китая сети 5G оказалось под вопросом. Это произошло, когда в октябре прошлого 2020 года операторам беспроводной связи в Швеции запретили использовать в работе китайское оборудование Huawei. Такое решение было продиктовано угрозами национальной безопасности, пояснял национальный регулятор европейской страны.

При этом в самой компании Huawei надеются, что смогут обжаловать решение в суде уже в ближайшие недели. В противном случае Пекин закроет поставки Ericsson в Китай.

В свою очередь представитель Ericsson и министр внешней торговли Швеции от комментариев отказались.

За последние сутки акции Ericsson упали почти на 4%.