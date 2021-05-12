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Китай грозит ответным ударом по Европе за запрет Huawei
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Китай хочет добиться разрешения на ввоз в Швецию оборудования 5G от крупной компании Huawei, а также пугает государство Северной Европы ответным ударом по Ericsson, сообщает The... ПРАЙМ, 12.05.2021
5g, санкции, швеция, китай, новости, технологии, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая- ПРАЙМ. Китай хочет добиться разрешения на ввоз в Швецию оборудования 5G от крупной компании Huawei, а также пугает государство Северной Европы ответным ударом по Ericsson, сообщает The Wall Street Journal.
Участие шведского производителя оборудования Ericsson в расширении на территории Китая сети 5G оказалось под вопросом. Это произошло, когда в октябре прошлого 2020 года операторам беспроводной связи в Швеции запретили использовать в работе китайское оборудование Huawei. Такое решение было продиктовано угрозами национальной безопасности, пояснял национальный регулятор европейской страны.
При этом в самой компании Huawei надеются, что смогут обжаловать решение в суде уже в ближайшие недели. В противном случае Пекин закроет поставки Ericsson в Китай.
В свою очередь представитель Ericsson и министр внешней торговли Швеции от комментариев отказались.
За последние сутки акции Ericsson упали почти на 4%.