АЛМА-АТА, 12 мая — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-апреле 2021 года выросла на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темп роста ВВП впервые вышел в положительную зону с марта 2020 года, сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев.

"По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года", — сказал он на заседании правительства.

По словам министра, переход экономики к восстановительной динамике роста происходит на фоне роста сферы услуг и восстановлении внутреннего спроса. "Основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе в текущих условиях. В отчетном периоде текущего года без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%", — отметил Иргалиев.

По его данным, в стране продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве.

"Восстанавливается сфера услуг. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост", — добавил он.

В 2020 году ВВП Казахстана снизился на 2,6%. Правительство республики ждет роста ВВП в текущем году на уровне 3,1%.