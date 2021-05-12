МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила оценки по динамике мирового ВВП на 2021-2022 годы, следует из весеннего прогноза ЕК. Аналитики назвали причину замедления глобального роста экономики

В 2021 году комиссия теперь ожидает роста мирового ВВП на 5,6%, хотя в осеннем прогнозе ожидался рост на 4,6%. Оценка на 2022 год повышена до 4,3% с ноябрьских 3,6%.

ЕК отмечает улучшение перспектив мировой экономики, однако считает, что восстановление будет неравномерным — некоторые страны и регионы демонстрируют гораздо более быстрый рост, чем другие.

"Ключевым новым элементом прогноза является ожидаемый быстрый рост в США благодаря их быстрой программе вакцинации и дополнительной сильной поддержке со стороны властей, что позволит экономике страны вернуться к уровню до пандемии в середине 2021 года, то есть намного раньше, чем во многих других развитых странах", — пишет ЕК. При этом, как отмечает Еврокомиссия, многие развивающиеся страны находятся в более сложной ситуации, имея ограниченное пространство для фискальной и денежно-кредитной политики.

РОССИЯ

Прогноз по росту ВВП РФ на 2021 год повышен до 2,7% с 2%, на 2022 год — до 2,3% с 1,9%. Аналитики назвали причину экономического отставания России

По итогам 2020 года российская экономика, как пишет ЕК, снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре.

"Несмотря на то, что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП все же было умеренным… Тем не менее, структура экономики и возобновление геополитической напряженности также предполагают лишь умеренное восстановление в прогнозируемом горизонте", — отмечается в докладе.

США

Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 6,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,7%. Кроме того, организация также повысила прогноз роста американской экономики в 2022 году до 3,8% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. В 2020 году, по оценке ЕК, ВВП США упал на 4,6%. Аналитики прогнозируют возникновение новой угрозы для мировой экономики

"Спад экономики США в 2020 году был серьезным, но меньшим, чем предполагалось изначально. Частный спрос быстро восстановился во второй половине 2020 году, поддерживаемый очень мягкой денежно-кредитной политикой и обширным финансовым стимулированием", — отмечается в докладе.

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы США в 2021 году составит 4,6%, снизившись с уровня прошлого года в 8,1%. В 2022 году показатель ожидается на уровне 3,4%.

"Безработица снизилась до уровня чуть более 6% к марту 2021 года и ожидается, что она будет дальше снижаться в 2021 и 2022 годах, вместе с постепенным восстановлением экономической активности. Ожидается, что рост занятости в некоторой степени будет отставать от роста производства…", — комментирует ЕК.

КИТАЙ

Прогнозируется, что ВВП Китая в 2021 году вырастет на 7,9%. В предыдущем прогнозе говорилось о росте на 7,3%. При этом ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 5,4% с 5,6%. Китай вложит $54 миллиона в экономику Киргизии

В 2020 году, по оценке ЕК, экономика КНР выросла на 2,3%.

"Экономика Китая продолжает быстро расти благодаря своевременному контролю над пандемией COVID-19 и активному экспортному сектору ", — отмечает ЕК.

По прогнозам ЕК, импорт Китая в 2021 году увеличится на 7,8%, а в 2022 – на 4,8%.

Экономическое развитие в 2021 и 2022 годах будет во многом определяться тем, насколько успешно программы вакцинации будут сдерживать пандемию и насколько быстро правительства снимут ограничения, добавляет Еврокомиссия.

ЕС

Прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий год повышена до 4,3% с 3,8%. Предыдущая оценка была сделана в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК, опубликованном в феврале. Тогда ожидался рост экономики валютного блока на 3,8%. ВВП Великобритании в первом квартале ожидаемо снизился

ЕК также повысила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2022 год – до 4,4% с февральской оценки в 3,8%.

Наибольший рост ВВП в текущем году ЕК ожидает в Испании (+5,9%) и Франции (+5,7%), наименьший – в Литве (+2,9%) и Финляндии (+2,7%). Экономика Германии в текущем году, как ожидается, вырастет на 3,4%, а в 2022 году – на 4,1%.

Кроме того, ожидается, что экономика Евросоюза вырастет на 4,2% в 2021 году и на 4,4% — в 2022 году. Прогнозы также улучшены по сравнению с февралем.

Отмечается, что новые оценки учитывают значительное улучшение прогнозов по росту экономики ряда стран в ближайшие кварталы, в частности, США и развивающихся стран Азии. Оценка экономики Евросоюза будет в значительной степени зависеть от успехов вакцинации.