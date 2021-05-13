ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Подвергшийся кибератаке крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода уже в среду по местному времени, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновляют работу трубопровода сегодня (в среду — ред.) приблизительно в 17.00 (01.00 четверга мск — ред.)", — написала Грэнхолм в Twitter.

Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.