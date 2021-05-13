ПЕКИН, 13 мая — ПРАЙМ. Китай ожидает, что товарооборот с Россией по итогам текущего года достигнет нового максимума, заявил официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн. Россия увеличила оборот торговли с рядом ключевых партнеров

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам января-апреля 2021 года вырос на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 38,7% в годовом выражении и составил 18,19 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 7,7%, составив 22,01 миллиарда долларов. По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов. В 2019 году товарооборот между двумя странами составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.

"Судя по текущей ситуации, ожидается, что российско-китайская торговля продолжит расти в 2021 году, а общий годовой объем двусторонней торговли достигнет нового максимума. Министерство коммерции продолжит тесное сотрудничество с российской стороной, будет расширять двусторонние инвестиции, содействовать дальнейшему росту китайско-российских торгово-экономических отношений", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям России и Китая удалось преодолеть негативное влияние пандемии и вернуться в зону роста.

Гао Фэн отметил, что впервые в истории товарооборот России и Китая по итогам четырех месяцев превысил отметку 40 миллиардов долларов, что на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2016 года.