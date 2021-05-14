МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Транспортный коллапс, который в марте текущего года парализовал движение судов в Суэцком канале, может повториться на реке Миссисипи в США. Здесь застряли 700 барж. Человечеству предрекли катастрофу из-за одного государства

Причиной послужила трещина в конструкции моста: его экстренно закрыли на аварийный ремонт.

Властям пока непонятно, что делать с простаивающими кораблями: это самый крупный водный путь в США. В основном по нему экспортируют сельхозпродукцию.

Такая вынужденная блокировка путей грозит убытками, которые, по оценке экономистов, превысят миллионы долларов: коллапс произошел именно тогда, когда маршрут был наиболее загружен.

Пока о возобновлении движения по Миссисипи не сообщает даже минтранс США, в ведомстве только отметили, что мост могут закрыть на несколько месяцев.