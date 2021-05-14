2021-05-14T10:57:51+03:00
2021-05-14T10:57:51+03:00
2021-05-14T10:57:51+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210514/833660814.html
"Пробка века" в Суэцком канале может повториться в США
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Транспортный коллапс, который в марте текущего года парализовал движение судов в Суэцком канале, может повториться на реке Миссисипи в США. Здесь застряли 700 барж. Причиной... ПРАЙМ, 14.05.2021
экспорт, транспорт, сша, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83334/23/833342320.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83334/23/833342320.jpg
https://1prime.ru/images/83334/23/833342319.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83334/23/833342319.jpg
https://1prime.ru/images/83334/23/833342307.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83334/23/833342307.jpg
https://1prime.ru/world/20210514/833660107.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Транспортный коллапс, который в марте текущего года парализовал движение судов в Суэцком канале, может повториться на реке Миссисипи в США. Здесь застряли 700 барж.
Причиной послужила трещина в конструкции моста: его экстренно закрыли на аварийный ремонт.
Властям пока непонятно, что делать с простаивающими кораблями: это самый крупный водный путь в США. В основном по нему экспортируют сельхозпродукцию.
Такая вынужденная блокировка путей грозит убытками, которые, по оценке экономистов, превысят миллионы долларов: коллапс произошел именно тогда, когда маршрут был наиболее загружен.
Пока о возобновлении движения по Миссисипи не сообщает даже минтранс США, в ведомстве только отметили, что мост могут закрыть на несколько месяцев.