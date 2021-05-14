МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Китайцам, которые проживают на юго-западе страны, запретили устраивать пышные вечеринки, свадьбы, а также много тратить на похороны. "Пробка века" в Суэцком канале может повториться в США

Как пишет "Би-би-си", это было сделано "ради экономии".

Правительство Поднебесной призвало население округа Фунин провинции Цзянсу в мае быть бережливыми.

В этот месяц гражданам нельзя проводить дорогие торжества по случаям:

дня рождения,

повышения по службе,

новоселья.



Ограничения коснулись не в том числе подарков: на них нельзя тратить больше 200 юаней ($31).

Что касается госслужащих, то некоторые из них в провинции Юньнань в настоящее время обязаны согласовывать с властями количество гостей и столов на своих свадьбах: их должно быть не более 200 и 20 соответственно.

Экономить придется и на питании гостей: можно тратить не более 300 юаней ($46) за весь стол, если банкет запланирован дома. а кортеж молодоженов нужно ограничить десятью автомобилями.

ПОХОРОНЫ

На похороны также накладываются экономические ограничения. Организация похорон в культуре страны является отражением статуса покойного и состоятельности семьи. Проведение мероприятий носит огромное значение в национальной культуре. Траурную церемонию, как следует из новых ограничений, теперь нельзя растягивать более чем на три дня.

Эти меры по борьбе с расточительностью со стороны китайского регулятора вводятся в КНР последние несколько лет.