Китайцам запретили шикарные вечеринки и похороны ради экономии
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Китайцам, которые проживают на юго-западе страны, запретили устраивать пышные вечеринки, свадьбы, а также много тратить на похороны.
Как пишет "Би-би-си", это было сделано "ради экономии".
Правительство Поднебесной призвало население округа Фунин провинции Цзянсу в мае быть бережливыми.
В этот месяц гражданам нельзя проводить дорогие торжества по случаям:
- дня рождения,
- повышения по службе,
- новоселья.
Ограничения коснулись не в том числе подарков: на них нельзя тратить больше 200 юаней ($31).
Что касается госслужащих, то некоторые из них в провинции Юньнань в настоящее время обязаны согласовывать с властями количество гостей и столов на своих свадьбах: их должно быть не более 200 и 20 соответственно.
Экономить придется и на питании гостей: можно тратить не более 300 юаней ($46) за весь стол, если банкет запланирован дома. а кортеж молодоженов нужно ограничить десятью автомобилями.
ПОХОРОНЫ
На похороны также накладываются экономические ограничения. Организация похорон в культуре страны является отражением статуса покойного и состоятельности семьи. Проведение мероприятий носит огромное значение в национальной культуре. Траурную церемонию, как следует из новых ограничений, теперь нельзя растягивать более чем на три дня.
Эти меры по борьбе с расточительностью со стороны китайского регулятора вводятся в КНР последние несколько лет.
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