ПЕКИН, 17 мая. (Dow Jones). Рост экономической активности в Китае в апреле замедлился, что объясняется менее выигрышной базой сравнения: в это же время год назад вторая по величине экономика мира начала выходить из коронакризиса.

Промышленное производство в апреле выросло на 9,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 14,1% в марте. Об этом в понедельник сообщило Национальное бюро статистики страны. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что рост составит 9,1%.

Розничные продажи, ключевой индикатор потребления в стране, в апреле вырос на 17,7% после скачка на 34,2% в марте. Экономисты ожидали роста на 24,9%.

Инвестиции в основной капитал за период январь-апрель выросли на 19,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 25,6% в 1-м квартале, тогда как экономисты ожидали роста на 19,2%.

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