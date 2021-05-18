МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Китай строительством нового завода по переработке рыбы ставит под угрозу существование африканских тропиков на побережье Атлантического океана. Как пишет The Guardian, уникальной природе региона угрожает экологическая катастрофа.

Местная флора и фауна оказались в опасности из-за контракта на строительство завода: Китай заключил с правительством Сьерра-Леоне сделку на сумму в $55 миллионов.

Производство займет площадь в 100 гектаров тропических территорий. Завод будет напрямую граничить с охраняемыми зонами национального парка, где обитают краснокнижные животные.

Под угрозой исчезновения могут оказаться:

антилопа дукер,



несколько видов ящериц,



киты,

дельфины.

Для местных жителей строительство завода КНР может обернуться ударом по рыбной отрасли. Сейчас сардины и барракуды, которых вылавливают на этой части побережья, составляют порядка 70% добычи морских деликатесов для внутреннего рынка.

Что касается туристической отрасли, то, как заявил организатор экотуризма на пляже Сьерра-Леоне Тито Гбандева, с появлением завода вода станет грязной и на побережье будет очень шумно.

"Все испортят, а туризм завершится", — отметил представитель отрасли.

В свою очередь министр рыболовства Сьерра-Леоне Эмма Кова Джаллох просит местных жителей набраться терпения. "Люди поднимают шумиху, когда мы просто хотим развиваться, расти, чтобы нас воспринимали в мире развивающейся страной. Для этого кто-то должен чем-то жертвовать", — убеждает представитель властей страны.