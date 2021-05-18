ТОКИО, 18 мая (Dow Jones). Экономика Японии сократилась в 1-м квартале 2021 года на фоне увеличения числа новых случаев заражения Covid-19, но ожидается, что она вернется к росту уже в текущем квартале при поддержке экспорта.

Валовой внутренний продукт третьей после США и Китая экономики мира в 1-м квартале сократился на 5,1% в годовом исчислении после роста во второй половине 2020 года.

Частные расходы в 1-м квартале сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Магазины и рестораны были закрыты или ограничили свою работу в январе-марте в связи с объявленным правительством чрезвычайным положением в некоторых регионах, включая Токио и Осаку. В конце апреля чрезвычайное положение было введено вновь. Капитальные расходы также упали на 1,4% после сильного роста в предыдущем квартале.

Многие экономисты рассматривают этот спад как временный перерыв в восстановлении страны после пандемии. Восстановление экономик США и Китая, крупнейших торговых партнеров Японии, благоприятно отражается на экономической активности в стране. Зарубежный спрос на японские товары, например, автомобили и электронику, растет, помогая нейтрализовать слабость некоторых отраслей сферы услуг, например, туризма и ресторанного бизнеса.

"У Японии по-прежнему есть собственные силы для восстановления", — сказал Ясутоси Нисимура, министр экономист страны, ссылаясь на оживление экспорта. Он также добавил, что недавнее чрезвычайное положение не так сильно вредит потреблению, как это было раньше.

Японские компании ожидают, что промышленное производство в апреле выросло на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Компания Nidec Corp., производящая двигатели и ведущая активный бизнес в Китае, ожидает, что продажи в текущем финансовом году, который заканчивается в марте, составят 15,6 млрд долларов против 14,8 млрд долларов в предыдущем году, учитывая темпы внутреннего спроса на бытовые приборы, компьютеры и на консоли для видео игр.

Компания Toyota Motor Corp.сообщила, что ее чистая прибыль в финансовом году, завершившемся 31 марта, выросла до 20,6 млрд долларов, и ожидается дальнейший рост в текущем финансовом году ввиду поддержки со стороны сильного восстановления в США. Акции Toyota во вторник на торгах в Токио достигли рекордного максимума.

Таро Саито, экономист NLI Research Institute, ожидает, что экономика Японии будет умеренно расти в 3-м квартале, несмотря на вялое потребление. Возобновление режима чрезвычайной ситуации и медленная вакцинация удерживает многих потребителей дома. Китай поставил под угрозу природу Африки

Для компании Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., которая управляет сетью универмагов, пандемия добавила проблем, так как ей приходится конкурировать с интернет-магазинами.

"Дело не только в коронавирусе, но и в существующей бизнес-модели универмагов, которая больше не работает", — говорит Тосиюки Хосоя, гендиректор компании, которая сообщила об убытках на сумму 376 млн долларов за завершившийся в марте финансовый год.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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