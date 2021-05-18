МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительства ряда стран по всему миру вступили в новую "гонку вооружений". Как пишет CNBC, в роли нового оружия теперь выступают полупроводники. Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества

По данным СМИ, полупроводники стали "кровью сегодняшней глобальной экономики". Они очень востребованы во многих отраслях производства. В первую очередь — в микроэлектронике и оборонной промышленности.

За последнее время на мировом рынке сформировался устойчивый дефицит полупроводников. Это привело к нехватке микросхем, для производства которых они используются.

В частности, представители автомобильной отрасли неоднократно заявляли: оин вынуждены остановить выпуск новых машин из-за нехватки запчастей.

Поэтому, пишет издание, во многих странах сейчас наращивают инвестиции в производство и исследования, связанные с полупроводниками.