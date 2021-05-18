2021-05-18T12:59:32+03:00
2021-05-18T12:59:32+03:00
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2021
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Государства со всего мира вступили в новую "гонку вооружений"
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Правительства ряда стран по всему миру вступили в новую "гонку вооружений". Как пишет CNBC, в роли нового оружия теперь выступают полупроводники. По данным СМИ, полупроводники... ПРАЙМ, 18.05.2021
дефицит, мир, полупроводники, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительства ряда стран по всему миру вступили в новую "гонку вооружений". Как пишет CNBC, в роли нового оружия теперь выступают полупроводники.
По данным СМИ, полупроводники стали "кровью сегодняшней глобальной экономики". Они очень востребованы во многих отраслях производства. В первую очередь — в микроэлектронике и оборонной промышленности.
За последнее время на мировом рынке сформировался устойчивый дефицит полупроводников. Это привело к нехватке микросхем, для производства которых они используются.
В частности, представители автомобильной отрасли неоднократно заявляли: оин вынуждены остановить выпуск новых машин из-за нехватки запчастей.
Поэтому, пишет издание, во многих странах сейчас наращивают инвестиции в производство и исследования, связанные с полупроводниками.