МОСКВА,18 мая (Dow Jones). Экономика еврозоны в начале 2021 года продемонстрировала сокращение второй квартал подряд, вступив во вторую за 12 месяцев техническую рецессию.

Согласно опубликованным во вторник данным агентства статистики Eurostat, ВВП еврозоны в 1-м квартале 2021 года сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это подтверждает предварительную оценку для данного трехмесячного периода и совпадает с прогнозом опрошенных The Wall Street Journal экономистов.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%, сообщают в Eurostat, что также совпадает с предварительной оценкой и прогнозами экономистов.

В 4-м квартале 2020 года экономика региона сократилась на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после восстановления на 12,5% в 3-м квартале 2020 года на фоне ослабления ограничительных мер.

Число трудоустроенных граждан еврозоны в 1-м квартале 2021 года упало на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,4% в 4-м квартале 2020 года. Государства со всего мира вступили в новую "гонку вооружений"

Рост безработицы в регионе пока что остается ограниченным, чему отчасти способствуют государственные программы финансирования заработной платы для сотрудников, отправленных в вынужденные отпуска. Безработица в еврозоне в марте составила 8,1% против 8,2% в феврале.

— Автор Maria Martinez, maria.martinez@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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