МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте снизился до 15,8 миллиарда евро с 17,7 миллиарда в феврале, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали профицит на уровне 26,5 миллиарда евро.

В то же время в годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в марте снизился почти вдвое (29,9 миллиарда евро в марте 2020 года). В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в годовом выражении на 8,9%, до 212,1 миллиарда евро, импорт в указанном периоде поднялся на 19,2%, до 196,3 миллиарда.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в марте составил 18,8 миллиарда евро после профицита в 28,3 миллиарда годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в марте увеличился в годовом выражении на 10,6%, до 195,1 миллиарда евро, импорт — на 19%, до 176,3 миллиарда.