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Число новостроек в США в апреле снизилось хуже прогноза
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Количество новых домов в США, строительство которых было начато в апреле, снизилось на 9,5% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,569 миллиона, говорится в... ПРАЙМ, 18.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в апреле, снизилось на 9,5% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,569 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя до 1,71 миллиона с первоначального уровня марта в 1,739 миллиона. При этом показатель марта был пересмотрен в сторону понижения — до 1,733 миллиона новостроек.
В то же время число разрешений на строительство в США выросло с пересмотренного показателя марта на 0,3%, до 1,76 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель увеличился до 1,77 миллиона разрешений с первоначального уровня марта в 1,766 миллиона. Показатель марта был пересмотрен в сторону снижения — до 1,755 миллиона разрешений.
Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.