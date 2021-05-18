МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в апреле, снизилось на 9,5% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,569 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Fitch оценило вероятность закрепления нефти выше $70 за баррель

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя до 1,71 миллиона с первоначального уровня марта в 1,739 миллиона. При этом показатель марта был пересмотрен в сторону понижения — до 1,733 миллиона новостроек.

В то же время число разрешений на строительство в США выросло с пересмотренного показателя марта на 0,3%, до 1,76 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель увеличился до 1,77 миллиона разрешений с первоначального уровня марта в 1,766 миллиона. Показатель марта был пересмотрен в сторону снижения — до 1,755 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.