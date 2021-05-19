МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Boston Consulting Group (BCG) составила "Рейтинг создателей стоимости 2021", в который попали 15 российских компаний. В число мировых лидеров вошли восемь из них, пишет РБК, ссылаясь на отчет консалтинговой компании.

BCG проанализировала 2400 компаний из разных стран и оценила их по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет.

Первое место среди российский компаний получил Сбербанк со средним TSR 28,4%, в рейтинге банк занял 50 строчку. Еще один мировой лидер из России — "Евраз" — занял второе место среди компаний металлургической отрасли со средним TSR 58%. На десятой позиции в этом же секторе разместилась НЛМК (средний TSR — 40%).

В рейтинг также попали "Лукойл", "Татнефть", "Новатэк", "Газпром". В списке также оказался "Яндекс" со средним TSR 35,4%.

В общем рейтинге в топ-5 попал канадский разработчик программного обеспечения для онлайн-магазинов Shopify со средним TSR 113%, американский разработчик процессоров AMD (99,9%), Square (75,5%), NVIDIA (74,5%) и Tesla (71,2%).