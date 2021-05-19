2021-05-19T03:44:53+03:00
2021-05-19T03:44:53+03:00
2021-05-19T03:44:53+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210519/833696674.html
Китайским банкам и платежным сервисам запрещены операции с криптовалютой
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Китайские отраслевые регуляторы заявили о запрете любых транзакций с криптовалютами, сообщает Reuters. Физические лица могут быть держателями криптоактивов, но банки и платежные... ПРАЙМ, 19.05.2021
новости, мировая экономика, экономика, финансы, рынки, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Китайские отраслевые регуляторы заявили о запрете любых транзакций с криптовалютами, сообщает Reuters. Физические лица могут быть держателями криптоактивов, но банки и платежные сервисы не имеют права совершать операции с криптой (регистрация, торговля, клиринг и расчеты).
"В последнее время цены на криптовалюты взлетели до небес и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютами восстановилась, серьезно нарушив безопасность собственности людей и нормальный экономический и финансовый порядок", — цитирует агентство заявление, выпущенное Национальной ассоциацией интернет-финансов Китая, Китайской банковской ассоциацией и Платежно-клиринговой ассоциацией Китая.
Отраслевые регуляторы напоминают о рисках и аргументируют свое решение тем, что криптовалюта "не поддерживаются реальной стоимостью", а сделки с крипто-активами не защищены китайским законодательством.