МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Окончательный отказ Украины от российской электроэнергии возможен лишь при синхронизации энергосистем Украины и Европы, а она запланирована на 2024 год, рассказал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует синхронизировать свою энергосистему с ЕС в течение трех лет.

Нерезиденты сохранили интерес к госдолгу России, несмотря на санкции США

"Для этого нужно, чтобы отсоединение от России и Белоруссии произошло в 2022 году. С украинской стороны высказывались опасения, что наличие долгосрочных контрактов на поставку российской энергии может помешать этому процессу. Очень похоже, что вся эта история с запретом импорта понадобилась ровно затем, чтобы предотвратить их подписание — никто не будет вступать в долгосрочные отношения с поставщиком, которому в любой момент могут перекрыть доступ на рынок", — добавил Коптев.

Он также подчеркнул, что назвать Украину одним из ключевых рынков экспорта российской электроэнергии нельзя "даже с большой натяжкой". "Россия экспортирует электроэнергию в Финляндию, Литву, Китай, Казахстан, Монголию, Грузию, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Норвегию и Южную Осетию. Крупнейший покупатель — Финляндия", — напомнил эксперт.