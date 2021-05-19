МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по окончательной оценке, ускорилась до 1,7% с 1,3% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. ООН сообщила, как изменился объем мировой торговли после коронакризиса

Официальная статистика будет обнародована европейским статистическим агентством Евростат в среду, 19 мая, в 12.00 мск. Предварительная оценка показала, что потребительские цены в еврозоне выросли на 1,6%.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщит данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты полагают, что годовая инфляция ускорилась в апреле до 1,4% с 0,7% в марте. В месячном выражении ожидается рост потребительских цен на 0,6% после роста на 0,3% месяцем ранее.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Как ожидают эксперты, за неделю по 14 мая коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 1,6 миллиона баррелей, до 486,3 миллиона.

В 21.00 мск ФРС США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам, проходившего 16-17 марта. По итогам мартовской встречи Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.