МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании по итогам апреля в годовом выражении ускорилась до 1,5% с 0,7% в марте, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в апреле до 1,7%

Месячная инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ, годовая инфляция прогнозировалась на уровне в 1,4%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 1,6% в годовом выражении против 1% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста на 0,2% в марте.