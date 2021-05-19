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Годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась чуть выше прогноза
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Инфляция в Великобритании по итогам апреля в годовом выражении ускорилась до 1,5% с 0,7% в марте, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 19.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании по итогам апреля в годовом выражении ускорилась до 1,5% с 0,7% в марте, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Месячная инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ, годовая инфляция прогнозировалась на уровне в 1,4%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 1,6% в годовом выражении против 1% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста на 0,2% в марте.