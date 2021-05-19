Годовая инфляция в еврозоне в апреле ожидаемо ускорилась до 1,6%
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по окончательной оценке, ускорилась до 1,6% с 1,3% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и предварительной оценкой.
Годом ранее, в апреле 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.
В месячном выражении инфляция в еврозоне в апреле составила 0,6%.
Базовая годовая инфляция в апреле, по окончательной оценке, составила 0,7% против 0,9% месяцем ранее. Прогноз аналитиков составлял 0,8%.
Годовая инфляция в Евросоюзе в апреле ускорилась до 2% с мартовских 1,7% (годом ранее показатель составлял 0,7%). Месячная инфляция составила 0,6%.
Самое сильное снижение потребительских цен в годовом выражении было зафиксировано в Греции (-1,1%), а самый сильный рост — в Венгрии (+5,2%), Польше (+5,1%) и Люксембурге (+3,3%).
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