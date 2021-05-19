МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Кризис корпоративного сектора в Германии далек от завершения, в ближайшие несколько месяцев одной из ключевых экономик Европы может грозить резкий рост череды банкротств, говорится в исследовании страховой компании Coface, которое есть в распоряжении РИА Новости. Неопытным инвесторам ограничат доступ к сложным финансовым продуктам

При помощи специальной прогностической модели аналитики Coface оценили, что благодаря мерам государственной поддержки 2020 год смогли пережить около 4 тысяч нежизнеспособных компаний. "Финансовые проблемы таких компаний, однако, никуда не исчезли, поэтому все они обанкротятся в 2021-2022 годах, по мере того как сроки действия программ господдержки будут истекать. Это означает, что с точки зрения финансового здоровья корпоративного сектора кризис еще очень далек от завершения", — полагают они.

Аналитики подсчитали, что за 2020 год в Германии обанкротились почти 16 тысяч компаний, в процентном выражении это самое резкое сокращение с 1975 года. Начало 2021 года, как и окончание 2020 года, было ознаменовано рекордно малым числом банкротств, свидетельствуют данные Coface.

"Такая позитивная динамика, однако, наблюдается не во всех секторах. Каждая компания, претендующая на государственную поддержку в Германии, должна доказать властям, что ее бизнес-модель была рентабельной в докризисный период, то есть на декабрь 2019 года. Так как, например, металлургическая промышленность и автопром Германии находились в рецессии еще с конца 2018 года, далеко не всем предприятиям, работающим в этих секторах, удалось выполнить установленные Берлином критерии", — отмечают эксперты.

Это привело к росту числа банкротств — в металлургии показатель по итогам 2020 года вырос на 7,1%, в автопроме — сразу на 31,6%. В числе корпоративных банкротств на металлургический сектор пришлось, однако, 3% от общего числа банкротств за 2020 год, на автопром — чуть менее 0,5%. "Подавляющее большинство банкротств по-прежнему приходится на сектор b2b-услуг, строительную промышленность, индустрию гостеприимства, розничную торговлю и транспортный сектор", — отметили в Coface.

"Наиболее высокий риск банкротств наблюдается в сегменте микро-, малых и средних предприятий. Показатель частоты банкротств, однако, не отражает реальный экономический урон, нанесенный немецкой экономике пандемией COVID-19. По оценке немецкого статистического ведомства (Destatis), несмотря на резкое сокращение числа банкротств, общий объем ожидаемых долговых требований по банкротствам прошлого года увеличился до 44,1 миллиарда евро — самого высокого уровня с 2009 года", — заключили они.