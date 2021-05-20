ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес, который подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, выступил против такого шага американских властей.

Согласно письменному заявлению Менендеса, конгресс получил доклад, в котором говорится, что администрация президента Джо Байдена, ссылаясь на интересы национальной безопасности, объявила, что приостановит обязательные санкции против Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига

"Администрация заявила, что трубопровод — плохая идея, проект по злонамеренному влиянию России. Я разделяю эту оценку, но не могу понять, каким образом нынешнее решение продвинет усилия США по противостоянию российской агрессии в Европе", — заявил Менендес.

По его словам, он не понимает также, почему Германии сделаны такие уступки. Менендес заявил, что хочет услышать мнение администрации насчет того, как в дальнейшем можно помешать строительству газопровода.

Госдеп не ответил на неоднократные запросы РИА Новости о комментарии. Представитель госдепа Джалина Портер также не ответила на аналогичные вопросы в ходе брифинга в среду, заявив лишь, что США по-прежнему намерены не допустить строительства "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех — лишь в конце октября 2019 года — выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе. При этом отмечалось, что решение Дании по "Северному потоку 2" основано на тщательной экологической экспертизе, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях.