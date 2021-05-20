МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Госдепартамент США подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его главы, говорится в докладе Госдепа, который направляют в среду в конгресс США.

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

Госдеп мотивировал такое решение национальными интересами, сообщает Рейтер.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.