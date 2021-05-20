ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

" Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Госдеп подтвердил, что не вводит санкции против "Северного потока 2"

"Сегодня госдепартамент подал в конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят", — говорится в письменном заявлении Блинкена.

Он заявил, что отмеченные в докладе суда и организации "будут подвергнуты санкциям", хотя и не сказал прямо, что эти санкции будут или были введены.

"Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", — заявил Блинкен.

Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике.