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Лавров оценил результаты встречи с Блинкеном
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в Рейкьявике. "Мы проговорили больше, чем планировали, час сорок,... ПРАЙМ, 20.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в Рейкьявике.
"Мы проговорили больше, чем планировали, час сорок, наверное, беседа мне показалась конструктивной",- сказал Лавров.
"Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы",- отметил министр.
"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", — добавил глава МИД РФ.