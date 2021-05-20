МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в Рейкьявике.

"Мы проговорили больше, чем планировали, час сорок, наверное, беседа мне показалась конструктивной",- сказал Лавров.

"Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы",- отметил министр.

"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", — добавил глава МИД РФ.