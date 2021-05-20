РЕЙКЬЯВИК, 20 мая — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по стратегической стабильности, сказал глава МИД РФ после встречи.

Лавров пошутил о возможной встрече Путина и Байдена

"Это обязанность России и США, как крупнейших ядерных держав. И мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные",- отметил министр.

По его словам, он "не увидел отказа от такой концепции". "Но экспертам предстоит еще над этим поработать",- резюмировал Лавров.