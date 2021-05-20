МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне смогут подать заявления на шенген в Германию с 1 июня, заявления будут принимать представительства государства в России, пишет Forbes.ru со ссылкой на официальный сайт немецкой дипломатической миссии.

В сообщении ведомства уточняется, что пока для туристических целей такие визы Германия не будет выдавать.

Получившим шенген можно будет въехать в страну только с учетом действующих из-за пандемии ограничений.

"Как и прежде, въезд разрешен только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения", — цитирует издание.

Подать заявление на оформление визы можно, если ранее уже была виза сроком действия не менее 2 лет, а также если данная предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств. Кроме того важно, чтобы срок действия данной визы заканчивался не ранее 01 апреля 2020 года и чтобы целью поездки не был туризм.