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Германия будет снова выдавать шенгенские визы россиянам
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Россияне смогут подать заявления на шенген в Германию с 1 июня, заявления будут принимать представительства государства в России, пишет Forbes.ru со ссылкой на официальный сайт... ПРАЙМ, 20.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне смогут подать заявления на шенген в Германию с 1 июня, заявления будут принимать представительства государства в России, пишет Forbes.ru со ссылкой на официальный сайт немецкой дипломатической миссии.
В сообщении ведомства уточняется, что пока для туристических целей такие визы Германия не будет выдавать.
Получившим шенген можно будет въехать в страну только с учетом действующих из-за пандемии ограничений.
"Как и прежде, въезд разрешен только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения", — цитирует издание.
Подать заявление на оформление визы можно, если ранее уже была виза сроком действия не менее 2 лет, а также если данная предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств. Кроме того важно, чтобы срок действия данной визы заканчивался не ранее 01 апреля 2020 года и чтобы целью поездки не был туризм.