МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Налоговая служба США по ошибке выслала японцам, которые проживали на территории Соединенных Штатов до октября 2005 года, чеки на сумму в $1,4 тысячи, пишет Financial Times со ссылкой на представителя одного из банков Японии. Получить налоговый вычет за покупку квартиры в России станет проще

Издание поясняет, что в банковских отделениях в Токио (Япония) образовались большие очереди из-за этих чеков. Заминка вызвана тем, что сотрудники занимались обработкой чеков в долларах США.

Среди получивших выплаты от властей США оказались японцы, ранее жившие в Америке, но они давно покинули страну.

На их имя были отправлены деньги на основании налоговых деклараций, поданных в качестве резидентов США.

"Я почувствовал благодарность, Америка прекрасна", — рассказал изданию 75-летний японский пенсионер, получивший такой чек.

В свою очередь японское издание Nikkei Asia уточняет, что чеки получили граждане Японии, которые проживали в США до октября 2005 года. Именно в эту дату вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении, освободившее граждан Японии от уплаты социальных взносов.