МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в апреле снизились на 0,4% в годовом выражении против дефляции в 0,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Биржи Азии закрылись разнонаправленно на новостях из США

В месячном выражении цены снизились на 0,4%. В марте был зафиксирован рост на 0,2%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в апреле уменьшились в годовом выражении на 0,1%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения на 0,2%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в апреле снизились на 0,5%.