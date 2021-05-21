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Годовая дефляция в Японии в апреле составила 0,4%
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Потребительские цены в Японии в апреле снизились на 0,4% в годовом выражении против дефляции в 0,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства... ПРАЙМ, 21.05.2021
атр, рынки, фондовые биржи, япония, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в апреле снизились на 0,4% в годовом выражении против дефляции в 0,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В месячном выражении цены снизились на 0,4%. В марте был зафиксирован рост на 0,2%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в апреле уменьшились в годовом выражении на 0,1%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения на 0,2%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в апреле снизились на 0,5%.