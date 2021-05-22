ТБИЛИСИ, 22 мая — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Грузии с Россией с января по апрель 2021 года вырос на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 476,2 миллиона долларов, сообщает Нацслужба статистики страны. Страны ЕАЭС в первом квартале нарастили товарооборот на 17%

По данным регулятора, крупнейшими торговыми партнерами страны являются Турция — 594,9 миллионов долларов, Россия — 476,2 миллиона и Китай — 425,6 миллионов долларов. Китай занимает первое место в тройке крупнейших экспортеров с 198,7 миллионами долларов, на втором месте Россия — 159,6 миллионов долларов, затем Азербайджан — 152,2 миллионов долларов.

В январе-апреле 2021 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учета недекларированной торговли) составил 3,929 миллиарда долларов США, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них экспорт составил 1,199 миллиарда долларов (рост на 19,6%), а импорт составил 2,73 миллиарда долларов (рост на 10,1%).

Из Грузии в Россию с начала года вывезли 36,6 тысячи тонн ферросплавов, 3,2 тысячи тонн натурального виноградного вина, 37,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 2,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.