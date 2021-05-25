МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по второй оценке, в первом квартале текущего года снизился на 3,3% в годовом выражении, ожидают опрошенные порталом Daily FХ аналитики. Рубль слабо колеблется к доллару и евро в начале торгов

Данные о показателе опубликует Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) во вторник, 25 мая, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой ВВП.

В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в мае. Эксперты ожидают, что показатель вырос до 98,2 пункта с 96,8 пункта месяцем ранее.

В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США уменьшились на 5% в месячном выражении, до 970 тысяч.

В то же время аналитическая компания Conference Board опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор в мае снизился до 119,4 пункта с 121,7 пункта в апреле.