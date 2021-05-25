2021-05-25T08:09:00+03:00
2021-05-25T08:11:33+03:00
2021-05-25T08:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210525/833743934.html
Аналитики ждут сохранения оценки снижения ВВП Германии на 3,3%
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по второй оценке, в первом квартале текущего года снизился на 3,3% в годовом выражении, ожидают опрошенные порталом Daily FХ аналитики... ПРАЙМ, 25.05.2021
мировая экономика, германия, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
https://1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
https://1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210525/833743779.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по второй оценке, в первом квартале текущего года снизился на 3,3% в годовом выражении, ожидают опрошенные порталом Daily FХ аналитики.
Данные о показателе опубликует Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) во вторник, 25 мая, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой ВВП.
В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в мае. Эксперты ожидают, что показатель вырос до 98,2 пункта с 96,8 пункта месяцем ранее.
В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США уменьшились на 5% в месячном выражении, до 970 тысяч.
В то же время аналитическая компания Conference Board опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор в мае снизился до 119,4 пункта с 121,7 пункта в апреле.