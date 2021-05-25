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В Литве раскрыли планы ЕС ограничить торговлю с Белоруссией
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ЕС рассматривает возможность ограничения импорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас. "Лист санкций будет пополняться, будут... ПРАЙМ, 25.05.2021
ryanair, ес, санкции, международная торговля, литва, белоруссия, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность ограничения импорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.
"Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта. Мы не желаем перевести Беларусь в статус Северной Кореи… Такая изоляция ни к чему не ведет", — заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".
По его словам, ограничения импорта могут затронуть нефтяные продукты, удобрения, машины и тракторные изделия.
"Также мы говорим и про технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, их ограничение", — добавил он, отметив, что все опции рассматриваются.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.