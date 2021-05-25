МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность ограничения импорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас. Польская LOT отменила рейс в Минск, рейс "Белавиа" из Варшавы состоится

"Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта. Мы не желаем перевести Беларусь в статус Северной Кореи… Такая изоляция ни к чему не ведет", — заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".

По его словам, ограничения импорта могут затронуть нефтяные продукты, удобрения, машины и тракторные изделия.

"Также мы говорим и про технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, их ограничение", — добавил он, отметив, что все опции рассматриваются.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.