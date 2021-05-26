МИНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию, заявил в среду премьер республики Роман Головченко.

"Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию, — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", — приводит слова Головченко газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.

При этом премьер-министр отметил, что Минск рассчитывает на благоразумие "тех, кто спешит пройти точку невозврата". "Предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей", — подчеркнул Головченко. Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции — в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.

Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.