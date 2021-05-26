БРЮССЕЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Внешнеполитическая служба Европейского союза, которая занимается подготовкой четвертого пакета европейских санкций по Белоруссии, надеется, что список будет готов к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня, сообщил управляющий директор внешнеполитической службы Евросоюза по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэль Зиберт.

"Как ранее говорилось, мы уже работаем над четвертым пакетом. Мы стараемся завершить подготовку этого пакета санкций уже к следующему совету министров иностранных дел в июне", — сказал он, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента.

По его словам, "действующие рамки позволяют вводить санкции против физических лиц, ответственных за репрессии, а также против тех, кто получает экономическую выгоду". "Мы также можем отдельно вводить санкции против организаций, это включает компании, в том числе те, которые принадлежат государству", — отметил он.

Зиберт также пояснил, что работу над четвертым пакетом тормозят разногласия между странами ЕС, в частности, в отношении состава списка. Кроме того, он напомнил, что санкции должны быть четко обоснованы, так как Европейский союз дает возможность фигурантам опротестовать их в суде. Белоруссия грозится ограничить транзит стран, занявших враждебную позицию

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены

В Минске заявляли об ответе на санкции — в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.