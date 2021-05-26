МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Этот процесс подстегивает вакцина от COVID-19. Однако вакцинация не спасла мировой ВВП от дисбалансов, вызванных локдауном, пишет "Лента.ру".

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Восстановление от худшего кризиса за последние сто лет происходит в разных странах неравномерно. Это заставляет компании по всему миру паниковать и истерично пополнять свои запасы.

"Резкий рост спроса и возникающий дефицит поднимают цены до пиковых значений буквально на все: от продуктов питания до полупроводников и металлов. Перспективы возвращения в привычное экономическое русло пока не проглядываются", — пишет издание.

У такой ситуации есть несколько причин:

  • Нехватка всего.

Глобальный кризис привел к тому, что мировая экономика потеряла свыше $3,5 триллиона. Это вдвое больше, чем от кризиса 2008 года.

Спустя год после того, как ВОЗ объявила о эпидемии, после появления вакцин ситуация стала постепенно восстанавливаться. Но это происходит неравномерно.

Главным риском для рынков стала неконтролируемая инфляция: на фоне дефицита цены выросли буквально на все. Это и металлы, и продукты питания. Хотя страны стали отменять локдауны, а производство — возобновляться, уже успевший возникнуть спрос на автомобили, бытовые товары и некоторые продукты привел к их подорожанию. "Чтобы опередить еще больший рост цен, производители пополняют запасы. Медь, железная руда и сталь, кукуруза, кофе, пшеница и соя, пиломатериалы, полупроводники, пластик и картон для упаковки — столкнулись с катастрофическим дефицитом, восполнить который не смогут еще длительное время", — пишет издание. Когда закончится этот взлет цен — пока никто не берется сказать.

Недавние события — пробка в Суэцком канале, массовая вспышка COVID-19 в Индии и кибератака на трубопровод Colonial Pipeline в США ужесточают ситуацию. Первая ситуация привела к тому, что по миру стало дороже возить грузы. Вторая — еще скажется на ценах на чай и других индийских товарах.

  • Цены на еду

Здесь, помимо ковида, причиной роста цен стали еще несколько факторов. В их числе — погода.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) подсчитала, что цены на еду достигли максимума с 2014 года. Эксперты объяснили это резким повышением цен на сахар, масло, мясо, молочные продукты и крупы", — пишет издание.

Еще один фактор — чистая энергетика. Развитие программ по борьбе с изменением климата многими энергетическими компаниями привело к тому, что они стали наращивать объемы топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров. Спрос на возобновляемую энергетику из года в год только растет, а, следовательно, продукты могут стать еще дороже.

Дефицит рабочей силы — также толкает цены на продукты вверх. В частности, из-за этого цены на пальмовое масло за год подскочили на 120% и достигли рекордных значений. "Основные поставщики пальмового масла — Малайзия и Индонезия, на них приходится примерно 84 процента мирового рынка. Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочих в этих странах и привела к сокращению производства", — поясняет издание.В то же время главные импортеры — США и Китай — наоборот, наращивают потребление.

Подорожание сырья неизбежно отразится на ценах всех продуктов, где оно используется — от шоколада до губной помады.

  • Повышенный спрос

На рост цен также повлиял повышенный спрос. Восстановление мирового ВВП привело к росту цен на рынке металлов. Прогнозируется, что этот тренд продолжится в будущем, так как спрос превышает предложение. Эксперты посчитали, что цена металла еще вырастет по мере внедрения зеленой энергетики и на фоне сокращения поставок.

  • Бесконтрольный рост

Неравномерное восстановление экономики привело к неконтролируемому росту инфляции по всему миру. "С начала 1990-х мировая экономика лишь трижды переживала сопоставимый скачок цен на продовольствие. В последний раз такое происходило в 2010-2011 годах и сопровождалось серией восстаний и протестов на Ближнем Востоке, получивших название "арабская весна". Стремительный разгон инфляции на рынках продуктов питания сулит миру волну социальных потрясений, прежде всего в слабых экономиках", — пишет издание.

В США наблюдается наибольший риск инфляции, причина — в быстром восстановлении. "Чтобы сдержать рост инфляции, регулятор может повысить базовую ставку, но такая перспектива пугает инвесторов: это вызовет удорожание займов и ограничит возможности для роста и развития компаний. Пока что ФРС сохранила ставку на уровне 0,25 процента годовых. Это хорошо для фондового рынка, так как низкие ставки поддерживают спрос на акции и прочие активы. Однако дальнейший рост инфляции может поменять планы регулятора", — поясняет автор статьи.

Что касается России, то ЦБ РФ уже пошел на ужесточение кредитной политики и повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5%. "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — комментировал регулятор. А глава Банка России Эльвира Набиуллина намекнула на будущую борьбу с ростом цен.

"Пока мировая экономика не готова вернуться на привычные рельсы — вакцинация не решила всех проблем, вызванных пандемией, а значит, турбулентность сохраняется. Инфляция будет основной головной болью центральных банков по всему миру. Регуляторам придется лавировать между экономическим стимулированием и ростом цен, однако как долго этот баланс придется поддерживать — пока спрогнозировать невозможно", — подытожило издание.