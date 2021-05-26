МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. На острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе обнаружили неизвестную военную базу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и анонимные источники. Эксперт рассказал, почему рубль теряет поддержку

База расположена у побережья Йемена. Она находится на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов. Агентство отмечает, что ранее здесь уже пытались закрепиться Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), и сейчас в Сане полагают, что работы на острове ведет Абу-Даби.

"Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель — установить относительно постоянное присутствие <…> Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую", — цитирует агентство представителя компании Janes Джереми Бинни.

Автор статьи при этом подчеркивает, что взлетно-посадочная полоса на Маюне дает возможность легко наносить авиаудары по материковому Йемену. Другое направление использования базы — проведение любых операций в Красном море, Аденском заливе и Восточной Африке.

Отмечается, что эта база может принимать:

штурмовики,



транспортные самолеты,



самолеты-разведчики.

Официальные лица на условиях анонимности сообщили агентству, что Абу-Даби в последнее время занимались завозом на остров военной техники, оружия и войск.

В то же время в Эмиратах напоминают: еще в 2019 году вышли из войны с хуситами на юге Аравийского полуострова.