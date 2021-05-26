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2021
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Иран побил рекорд по объему наличных денег в обороте страны за 40 лет
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Правительство Ирана во главе с президентом Хасаном Роухани побило рекорд по объему оборота денежной массы в стране, следует из заявления Центробанка Ирана. По статистике... ПРАЙМ, 26.05.2021
мировая экономика, инфляция, иран, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство Ирана во главе с президентом Хасаном Роухани побило рекорд по объему оборота денежной массы в стране, следует из заявления Центробанка Ирана.
По статистике Центробанка, уровень роста наличных денег в стране в 2021 году по сравнению с 2020 годом (24,72 миллиарда риалов) вырос на 40,6% до 34,75 миллиарда риалов, что является самым высоким показателем за 40 лет.
Увеличение денежной массы в обороте может грозить ростом инфляции и цен в стране. Сейчас в Иране наблюдается огромный рост инфляции. На апрель он достиг 49,5% и приближается к показателю 2019 года (51,4%). На высшем уровне прорабатывался вопрос о проведении денежной реформы.
Власти планировали сделать официальной валютой не иранский риал, а "уличный" туман (на иранских базарах продавцы называют цену в туманах, убирая один либо четыре нуля от цены). Это позволило бы обеспечить выпуск новых банкнот, деноминировать валюту и укрепить ее стоимость, что в свою очередь привело бы к снижению цен и падению уровня инфляции в стране. Однако реформа так и не была реализована.