МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле выросла до 2,8% с мартовской отметки в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Россиян предупредили о возможной угрозе их банковским вкладам

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали показателя на уровне 2,7%.

Число безработных в стране в апреле составило 2,09 миллиона человек, что на 200 тысяч (на 10,6%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,7 миллиона человек, снизившись на 830 тысяч человек (на 2%) в годовом выражении.