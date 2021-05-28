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Безработица в Японии в апреле неожиданно увеличилась до 2,8%
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Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле выросла до 2,8% с мартовской отметки в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и... ПРАЙМ, 28.05.2021
безработица, япония, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле выросла до 2,8% с мартовской отметки в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали показателя на уровне 2,7%.
Число безработных в стране в апреле составило 2,09 миллиона человек, что на 200 тысяч (на 10,6%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,7 миллиона человек, снизившись на 830 тысяч человек (на 2%) в годовом выражении.