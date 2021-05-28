МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как альтернативный перегруженному Суэцкому каналу транспортный коридор между Азией и Европой", — заявил Чекунков на коллегии министерства.

"Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде на 7 суток быстрее", — уточнил он.