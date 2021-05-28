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Глава Минвостока назвал альтернативу Суэцкому каналу
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Крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков... ПРАЙМ, 28.05.2021
минвостокразвития, транспорт, суэцкий канал, смп, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как альтернативный перегруженному Суэцкому каналу транспортный коридор между Азией и Европой", — заявил Чекунков на коллегии министерства.
"Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде на 7 суток быстрее", — уточнил он.