МИНСК, 29 мая — ПРАЙМ. Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпич и ряд других. Минск обвинил Европу в стремлении "обрушить" экономику республики

В пятницу минэкономики Украины заявило, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов заявил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике — в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ. По словам Гурьянова, Минск готов отменить решение об индивидуальном лицензировании и вернуть в полном объеме режим свободной торговли, если Киев пересмотрит свои антидемпинговые и спецзащитные меры.

"Наименование товара: кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад); шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; соки фруктовые и овощные; пиво; плиты древесностружечные; плиты древесноволокнистые; обои и аналогичные настенные покрытия; бумага туалетная, отдельные виды картонной и бумажной упаковки; кирпич строительный прочий из керамики; плитка керамическая неглазурованная; ампулы стеклянные; прочие радиаторы и их части из черных металлов; машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы и их части; стиральные машины; мебель для сидения и ее части; мебель прочая и ее части", — говорится в постановлении правительства республики от 26 мая №292, которое опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что МИД Белоруссии в установленном порядке должен уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых республикой мерах в отношении Украины, а также проинформировать об этом исполнительный комитет СНГ.

Как следует из постановления, меры об индивидуальном лицензировании вступают в силу через десять дней и действуют в течение шести месяцев.