ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий, сообщается в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки. США ввели санкции против 9 госпредприятий Белоруссии

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая (с самолетом Ryanair – ред.)", — говорится в заявлении.

Лидерами стран Евросоюза в понедельник было принято решение о запрете полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС. Это решение еще предстоит утвердить на уровне правительств ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее сообщил, что он ожидает, что Совет МИД ЕС 21 июня примет четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии.

Отмечается, что США также 3 июня 2021 года США повторно введут санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий.