МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия изучает возможность экономических санкций против США в ответ на шаги Вашингтона, главное – не навредить российским компаниям, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости. МИД предупредил о возможном вовлечении SWIFT в "санкционную спираль"

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

"Естественно, мы постоянно изучаем возможности таких ответных мер", — сказал Биричевский, комментируя возможность экономических ответных мер в отношении Вашингтона.

"Те дипломатические шаги, которые были реализованы, хорошо известны, а что касается экономических ответных мер, нам главное – не навредить собственным производителям, не навредить нашим компаниям. И там, где остается поле для сотрудничества, я думаю, нам необходимо продолжать взаимодействие. Так действуют и наши оппоненты, которые говорят, что там, где им выгодно, будут сотрудничать с Россией. Значит, где нам выгодно, мы будем сотрудничать с Западом", — отметил он. Эксперт оценил призывы об ужесточении санкций против России

Отношения России и США за последние месяцы значительно осложнились. В середине марта президент США Джо Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано провести консультации на родине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что отношения двух стран находятся в "низшей точке".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.