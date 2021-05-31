МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Инфляция в США по итогам текущего года составит небывалые 4-5%, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Доллар слабеет в ожидании статистики из США

"Многие страны, прежде всего, Соединенные Штаты, европейские страны, практически все, резко ослабили денежно-кредитную политику в условиях кризиса и в условиях пандемии. И не просто ее ослабили, но еще и много денег влили населению в потребительский спрос. С другой стороны, в условиях пандемии так или иначе упало производство потребительских товаров в мире. И у нас вот эта вилка, которая возникла, вызвала действительно рост цен", — сказал Белоусов в эфире телеканала РБК.

Он напомнил, что в Европе многие страны привыкли вообще к нулевой инфляции, у них не было роста, кое-где даже была дефляция, с минусами, а сейчас в очень многих странах порядка 2%.

"Для них 2% — это примерно то же самое, что у нас 10%. В Соединенных Штатах таргет 2%. Там 2,5% — это уже зона волнения, уже нужно что-то думать, все смотрят на Федрезерв, что он будет делать, будет ли он ужесточать политику, дергать ставку. В этом году, скорее всего, в Штатах инфляция будет в районе 4-5% по году. Это для них небывалая история, просто небывалая, хотя сами они пока дают гораздо более низкие оценки. По последним данным, в апреле годовая инфляция в США достигла 4,2%, максимума с 2008 года", — добавил Белоусов.